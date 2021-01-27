وزارة الثقافة الفلسطينية تفتتح شارعا باسم المخرج السوري الراحل حاتم علي (فيديو)

افتتح وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، اليوم الأربعاء، شارعا يحمل اسم المخرج السوري الراحل حاتم علي في محافظة طولكرم، بحضور محافظ المدينة عصام أبو بكر.

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وقال أبو سيف إن إطلاق اسم "حاتم علي" على هذا الشارع "جاء تكريما للفنان الراحل وتخليدا لذكراه العطرة وامتنانا من الشعب الفلسطيني للأعمال الفنية الكبيرة التي قام بها هذا الفنان الذي رافق القضية الفلسطينية".

وأضاف أن هذه الخطوة "هي لفتة بأن فلسطين لا تنسى من يقف إلى جانب قضيتها العادلة ويساندها، وهي رسالة إلى الفنانين العرب أن يعملوا من أجل قضيتهم العربية الأولى قضية فلسطين".

وتابع أن "الراحل حاتم علي آمن بأن القضية هي قضية العرب جميعا وناضل من أجل إيصال صوت الحق الفلسطيني، وفضح الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا خلال النكبة"، مؤكدا أن "حاتم علي كان نموذجا للفنان العربي الملتزم، ورحيله المبكر كان فاجعة كبيرة لكل محبي الفن كما لأنصار القضية".

وتوفي علي في 29 ديسمبر المنصرم، وهو ممثل وكاتب ومخرج من مواليد 1962، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1986.

المصدر: RT