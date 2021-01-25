فوز فيلم "يوميات الحصار" بجائزة "النسر الذهبي" السينمائية الروسية

فاز فيلم "يوميات الحصار" من إخراج، أندريه زايتسيف، بجائزة "النسر الذهبي" السينمائية الروسية التي أقيمت مراسم منحها الجمعة 22 يناير الجاري بموسكو.

وفاز الفيلم كذلك بفئة " أفضل سيناريو". أما الممثلة، أولغا أوزولابينيا، التي قامت بأداء الدور الرئيسي في الفيلم فمنحت جائزة "أفضل دور نسائي".

يذكر أن فيلم "يوميات الحصار" استوحي من مؤلفات، أولغا برغولتس" و" أليس أداموفيتش" و" دانئيل غرانين" عن مأساة حصار مدينة لينينغراد (1941 – 1944) إبان الحرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتي ضد ألمانيا النازية. ووضعت في أساس الفيلم يوميات أهالي لينينغراد ( بطرسبورغ ) الذين لقوا مصرعهم نتيجة القصف الألماني والجوع أثناء الحصار.

وسبق لهذا الفيلم أن فاز بالجائزة الكبرى لمهرجان موسكو السينمائي الذي أقيم في خريف عام 2020 بموسكو.

ونال فيلم "أيها الرفاق الأعزاء" من إخراج، أندريه كونتشالوفسكي، جائزة "أفضل "إخراج سينمائي". أما جائزة "أفضل دور رجالي" فمنحت للممثل، يوري بوريسوف، الذي لعب دورا رئيسيا في فيلم "كلاشينكوف" عن مصمم الرشاش السوفيتي المشهور.

وفاز المخرج السينمائي البريطاني، سام ماندس، بجائزة "أفضل فيلم أجنبي" لقاء إخراجه فيلم "1917".

المصدر: تاس