مصر.. عقوبة مشددة على مواطنين انتحلوا صفة ضباط أمن وطني

عاقبت محكمة جنايات القاهرة في مصر، 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة آخر، في اتهامهم بانتحال صفة ضباط الأمن الوطني، لسرقة المواطنين في البساتين.

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وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بسرقة مبلغ مالي يعود لأحد المواطنين، عن طريق الإكراه، حيث توجهوا للمكان الذي يخلد فيه المجنى عليه وآخران، وأيقاظهم من سباتهم، مدعين زورا انتماءهم لقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

ووفقا للتحقيقات تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة الضحايا والاستيلاء على المبلغ المالي، وذلك لأنهم أكثر من شخصين، وقد حدثت الواقعة ليلا أثناء حملهم سلاحا أبيض.

المصدر: اليوم السابع