مصري يستولى على ملايين الجنيهات من مواطنين بحيلة ماكرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا بصعيد مصر، من ضبط مندوب أدوية هارب لاستيلائه على 10 ملايين جنيه من مواطنين.

وحصل المتهم على الأموال بحجة توظيف أموال المواطنين، ولكنه هرب بعد الحصول على المبالغ المطلوبة.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد تلقت بلاغا من عدة مواطنين يبلغ عددهم 20 شخصا يتهمون فيه شخصا بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه لتوظيفها في مجال الأدوية، وأنه كان يدفع مبلغا ماليا شهريا لهم لمدة عامين وبعدها هرب بالمبالغ.

وتبين من الفحص أنه هرب إلى القاهرة بعد صدور دعاوى ضده من المواطنين، وقامت الأجهزة الأمنية بملاحقته والقبض عليه وترحيله إلى مركز شرطة نجع حمادي.

المصدر: "اليوم السابع"