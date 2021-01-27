إعلام عبري: وفد إسرائيلي يشارك في معرض للأسلحة في أبوظبي الشهر المقبل
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أفادت وسائل إعلام عبرية أن قسم التصدير بوزارة الدفاع الإسرائيلية سيفتتح جناحا رسميا في معرض الأسلحة "IDEX" في أبو ظبي الشهر المقبل.
وبحسب وسائل الإعلام، من المقرر أن يذهب وفد إسرائيلي رسمي إلى المعرض، ومن المحتمل أن يرأسه وزير الدفاع، بيني غانتس.
ويعد معرض "أيدكس" من أكبر معارض الدفاع في العالم. يقام المعرض مرة كل عامين في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وتعرض فيه أحدث التقنيات والأسلحة والمركبات العسكرية. تتنوع عروض الدول المشاركة فيه بين عروض لمعدات عسكرية في القاعات، وعروض ميدانية للمركبات البرية والبحرية، وعروض ثابتة لسفن وغواصات، وأيضا رماية حية لبعض الأسلحة.
المصدر: وكالات