إسرائيل تفتح رسميا سفارتها في الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن افتتاح سفارة بشكل رسمي في عاصمة الإمارات أبو ظبي.

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وقالت الوزارة، في بيان: "افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، إيتان نائيه، إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح البيان: "ستعمل السفارة الإسرائيلية في الإمارات على تعزيز العلاقات بين الدولتين على جميع المستويات وتوسيع العلاقات مع الحكومة الإماراتية والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وغيرها".

وأشارت الوزارة مع ذلك إلى أن السفارة ستنفذ مهامها حاليا "من مكاتب مؤقتة سيتم تدشينها في الأيام المقبلة ريثما يتم إيجاد مقر دائم".

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، بهذه المناسبة: "أتمنى التوفيق لإيتان نائيه ولكامل طاقم السفارة في خطواتهم الأولى التي يخطونها باسم دولة إسرائيل في أبو ظبي. إن افتتاح السفارة سيمكن من توسيع العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات لتحقيق الإمكانات الكامنة في هذه العلاقات بشكل سريع وشامل. أتقدم بالشكر لولي العهد، الشيخ محمد بن زايد، وزميلي وصديقي وزير الخارجية، الشيخ عبد الله بن زايد، على قيادتهما وكرم ضيافتهما تجاه ممثلينا".

وأضافت الوزارة في بيانها: "ومن المتوقع افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي في الأيام المقبلة. هذا بالإضافة إلى السفارة الإسرائيلية التي باشرت أعمالها منذ عدة أسابيع في المنامة بالبحرين".

ويأتي هذا الإعلان بعد قليل من موافقة مجلس الوزراء الإماراتي، في وقت سابق من الأحد، على إنشاء سفارة للإمارات في تل أبيب.

وهذه التطورات تجري في إطار تطبيق معاهدة السلام التاريخية التي وقعت عليها الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 بالبيت الأبيض بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وفي هذا السياق تبادلت الإمارات وإسرائيل طلبات رسمية لفتح السفارات. وسبق أن كشفت مصادر مطلعة أن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في أبو ظبي ستكون من أكبر سفارات إسرائيل في العالم.

المصدر: RT