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حكومة الإمارات تصادق على فتح سفارة لها في إسرائيل

أخبار العالم العربي

حكومة الإمارات تصادق على فتح سفارة لها في إسرائيل
Reuters Nir Elia
علما الإمارات وإسرائيل.
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أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، مصادقتها على فتح سفارة إماراتية في إسرائيل في إطار معاهدة السلام المبرمة بين الطرفين.

وذكر مجلس الوزراء الإماراتي، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أنه صادق، خلال أول اجتماع عقده هذا العام وترأسه رئيس الحكومة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".

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ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق معاهدة السلام التاريخية التي وقعت عليها الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 بالبيت الأبيض بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السباق، دونالد ترامب.

وفي هذا السياق تبادلت الإمارات وإسرائيل طلبات رسمية لفتح السفارات. وسبق أن كشفت مصادر مطلعة أن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في أبو ظبي ستكون من أكبر سفارات إسرائيل في العالم.

المصدر: RT

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