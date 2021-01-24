حكومة الإمارات تصادق على فتح سفارة لها في إسرائيل

أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، مصادقتها على فتح سفارة إماراتية في إسرائيل في إطار معاهدة السلام المبرمة بين الطرفين.

وذكر مجلس الوزراء الإماراتي، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أنه صادق، خلال أول اجتماع عقده هذا العام وترأسه رئيس الحكومة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".

مجلس_الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ويصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل. pic.twitter.com/Fw0n9CvQW2 — UAEGov (@uaegov) January 24, 2021

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ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق معاهدة السلام التاريخية التي وقعت عليها الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 بالبيت الأبيض بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السباق، دونالد ترامب.

وفي هذا السياق تبادلت الإمارات وإسرائيل طلبات رسمية لفتح السفارات. وسبق أن كشفت مصادر مطلعة أن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في أبو ظبي ستكون من أكبر سفارات إسرائيل في العالم.

المصدر: RT