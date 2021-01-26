تركيا تدين "الهجوم الصاروخي" على الرياض

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها "بشدة" الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: "أصبحت العاصمة السعودية الرياض للمرة الثانية خلال 3 أيام أخيرة هدفا لضربات صاروخية. إننا ندين بشدة هذه الهجمات التي كانت تستهدف السكان المدنيين وتم إحباطها حسب التقارير من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية. نتقدم برغباتنا في العافية للشعب السعودي الشقيق".

وأفاد شهود عيان متعددون في وقت سابق من الثلاثاء بسماع دوي انفجار قوي في سماء الرياض بينما قالت مصادر محلية إن الحادث نجم عن اعتراض قوات الدفاع الجوية السعودية صاروخا أطلق باتجاه المدينة.

ويأتي هذا الحادث بعد أن أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت الماضي، عن اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته قوات الحوثيين من اليمن صوب الرياض.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

وتأتي الإدانة التركية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين أنقرة والرياض توترا ملموسا على خلفية قضايا عدة بينها اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في اسطنبول عام 2018.

المصدر: RT