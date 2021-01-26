مصر.. محاكمة مسؤول سابق كبير و 5 آخرين بأمر من النائب العام

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي إحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، وخمسة متهمين آخرين، إلى المحاكمة الجنائية.

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وجاء الأمر بناء على اتهام الأول بقبوله وطلبه، وأخذه عطايا على سبيل الرشوة، لأداء أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة، للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين، بتقديمهم عطايا الرشوة إليه، وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.

وأقامت نيابة أمن الدولة العليا، الدليل قبل المتهمين من شهادة أربعة وعشرين شاهدا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات.

ووفقا للنيابة المصرية ثبت الاتهام من خلال استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين، التي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها.

المصدر: الوطن