الجزائر.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة معظمها آتية من بلد مجاور

كشف مدير مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك في الجزائر، أرزقي هناد، عن حجز أكثر من مليون و500 ألف قرص مخدر و18 كلغ من الكوكايين.

وأوضح أرزقي هناد في تسجيل لإذاعة الجزائر الدولية: "أن المخدرات مصدرها الجهة الغربية للبلاد" مضيفا أن "الجمارك سجلت أكثر من 16 طنا من الكيف المعالج، وحجزت مليون و500 ألف قرص مهلوس".

وأكد أرزقي هناد: "أن عناصر الجمارك تقف بالمرصاد لمختلف الجرائم المضرة بالإقتصاد الوطني".

مضيفا أن "الجمارك تساهم في تفادي تضخيم الفواتير والإتجار بالمخدرات، وكذا محاولات تهريب العملة وتبييض الأموال".

وحجزت سلطات الجمارك الجزائرية مخدرات صلبة متمثلة في الكوكايين، حيث بلغت الكمية أكثر من 18 كلغ خلال السنة المنصرمة.

كما تم خلال سنة 2020 حجز 220 ألف وحدة من مختلف السلع المقلدة، قادم أغلبها من المغرب.

المصدر: "النهار الجزائرية"