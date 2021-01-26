حركة كثيفة للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن "دبابة إسرائيلية معادية خرقت السياج الشائك في محلة كروم الشراقي على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، اليوم الثلاثاء".

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وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاختراق جاء بمؤازرة دبابة إسرائيلية ثانية وسيارة جيب عسكرية، لافتة إلى انتشار أكثر من 10 جنود إسرائيليين، بين الخط الأزرق (الفاصل بين الحدود) والسياج الشائك، برفقة كلاب بوليسية.

وقالت الوكالة اللبنانية إن "قوات العدو قامت اليوم، بعملية تمشيط واسعة في محيط مواقع رويسات العلم، والسماقة، والرمثا، داخل مزارع شبعا المحتلة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في ظل تحليق لطائرة استطلاع من نوع MK".



هذا وأعلن الجيش اللبناني، أنه "بتاريخ 25/1/2021، اعتبارا من الساعة 20.50، ولغاية 26/1/2021 عند الساعة 01.00، تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية"، مضيفا أنه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام