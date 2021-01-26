 
مباشر

العراق.. لجنة الأمن تطلب اجتماعاً "عاجلاً" مع الكاظمي بشأن الخروقات الأمنية

أخبار العالم العربي

العراق.. لجنة الأمن تطلب اجتماعاً
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmxh

دعت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، إلى عقد اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، لمنع تكرار الخروقات الأمنية التي حصلت مؤخرا.

وقال رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، في بيان صحفي، إن "اجتماعاً عقد الليلة الماضية في اللجنة طالب بعقد لقاء عاجل مع القائد العام للقوات المسلحة، لوضع الحلول اللازمة لمنع تكرار تلك الخروقات".

وأضاف، أن "اللجنة قررت أيضاً استضافة المسؤولين العسكريين والأمنيين للوقوف على أسباب تلك الخروقات وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الصدد".

وشهد العراق خلال الأسبوع الماضي خرقين أمنيين وصفا بـ"الكبيرين" عندما فجر انتحاريان نفسيهما في ساحة الطيران وسط بغداد، وتعرض الحشد الشعبي إلى هجوم أودى بحياة أكثر من 10 مقاتلين من قواته في محافظة صلاح الدين بشمال البلاد.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا