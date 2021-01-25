المغرب يسجل 337 إصابة و22 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم الاثنين، تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 520 إصابة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 466626.

كما سجلت الوزارة 22 وفاة جديدة بالفيروس، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق، ليصل مجمل الوفيات إلى 8172.

ويبدأ المغرب حملة التطعيم من فيروس كورونا هذا الأسبوع بعد تلقيه مليوني جرعة من لقاح "أسترا زينيكا" يوم الجمعة. ومن المنتظر أن يتلقى دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني يوم الأربعاء.

وسيستهل الحملة بتطعيم رجال الأمن والصحة والتعليم وكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة.

المصدر: "رويترز"