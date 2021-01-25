مجلس الوزراء الكويتي: 12.1 مليار دينار العجز المتوقع في ميزانية الدولة 2021-2022

أعلن مجلس الوزراء الكويتي أن الميزانية العامة للسنة المالية 2021 - 2022 ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار وإيرادات 10.9 مليار دينار، ليبلغ العجز المتوقع بذلك 12.1 مليار دينار.

وقال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة عقب تقديم مسودة ميزانية السنة المالية الجديدة إن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة "في نمو مستمر" لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي".

وأعلن أن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة ستكون 71.6 في المئة بينما ستبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية 15 بالمئة، مبينا أنه "على الرغم من التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وملتزمة أيضا بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي".

من جهة أخرى، تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر تأجيل موعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر، وكلف الإدارة العامة للطيران المدني بتخفيض عدد رحلات الطيران التجارية القادمة إلى البلاد للحد الأدنى وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن.

المصدر: "رويترز" + "الراي"