حرس المنشآت النفطية في ليبيا يسمح باستئناف العمل في ميناءين رئيسيين

قالت شركة "الواحة" للنفط، اليوم الاثنين، إن حرس المنشآت النفطية في ليبيا أنهى حصاره الذي استمر فترة وجيزة لمينائي رأس لانوف والسدرة، ما يسمح باستئناف الصادرات هناك.

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وكان حرس المنشآت النفطية، وهو قوة مؤلفة من جماعات محلية في أنحاء ليبيا مكلفة بحماية منشآت النفط، قد أغلق الميناءين فيما وصفه بخلاف بشأن الأجور.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مهندس نفط في رأس لانوف قوله إن العمل المعتاد استؤنف في الميناء.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، أمس الأحد، أن شركة "الواحة" للنفط استأنفت إنتاجها بعد الانتهاء من إجراء عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام.

المصدر: "رويترز"