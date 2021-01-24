المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: شركة "الواحة" تستأنف الإنتاج بعد إصلاح خط الشحن

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة "الواحة" للنفط استأنفت إنتاجها بعد الانتهاء من إجراء عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، إلى أن "عمليات الصيانة لخط الضخ الواصل بين حقول السماح - الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة استمر منذ يوم 17 يناير 2021 ولمدة خمسة أيام متتالية في ظروف صعبة للغاية، حيث تم الانتهاء من تلحيم وتركيب 72 وصلة متهالكة، وذلك بسبب غياب الميزانيات التي تضمن سلامة أصول المؤسسة".

وأشارت إلى أن "فرق الصيانة عملت لساعات طويلة تسابق فيها الليل بالنهار ليتم إنجاز هذا العمل في وقت قياسي، حيث كان المخطط أن يتم الانتهاء من هذا العمل خلال أسبوعين من بداية التنفيذ، وحرصا من المؤسسة على تنفيذه في أقل وقت ممكن فقد تم توجيه الشركة على أن تبذل ما في وسعها لتنفيذ العمل في مدة لا تتجاوز أسبوع وتجهيز فرق كافية لتخفيض فترة الإيقاف".

المصدر: "موقع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط"