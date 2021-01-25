مصدران: السلطات المصرية تعتقل رسام كاريكاتير بعد نشره تسجيلا مصورا تحية لانتفاضة 2011

أعلنت السلطات المصدرية اعتقال رسام الكاريكاتير أشرف حمدي للتحقيق معه في تهم تتعلق بـ"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة".

وقال مصدران أمنيان مصريان "إن السلطات المصرية ألقت القبض على رسام الكاريكاتير اليوم الاثنين بعد أن نشر تسجيلا مصورا تحية لانتفاضة 2011، وذلك في الذكرى العاشرة للاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك".

وأضاف المصدران أن "السلطات ألقت القبض على رسام الكاريكاتير أشرف حمدي صباح اليوم الاثنين في منزله للتحقيق معه في تهم تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة".

ونشر حمدي تسجيلا مصورا قصيرا على فيسبوك أمس الأحد تحية "لأبطال" شارع محمد محمود بوسط القاهرة حيث لقي عشرات المتظاهرين حتفهم في اشتباكات مع قوات الأمن في نوفمبر 2011.

وبدأت المظاهرات التي أطاحت بمبارك وساعدت في انتشار موجة من الاحتجاجات في أنحاء المنطقة قبل عقد من الزمان في 25 يناير وهو اليوم الذي تحتفل فيه مصر بعيد الشرطة.

المصدر: رويترز