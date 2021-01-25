بوتين يؤكد أنه لا يملك القصر المنسوب له في أحد "التحقيقات"

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن قصر مدينة غيليندجيك المنسوب إليه في أحد "التحقيقات" المنشور في الإنترنت لا يخصه ولا يخص أقرب أقربائه.

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وأعرب بوتين عن اعتقاده بأن معدي "التقرير" يحاولون غسل أدمغة الروس بالشائعات عن "قصره" في غيليندجيك، مشددا على أن الأعمال التجارية لم تثر اهتمامه بتاتا.

وفي التفاصيل، أجاب بوتين خلال مؤتمر بالفيديو مع الطلاب، على سؤال بشأن فيلم "قصر في غيليندجيك" بقوله: "لم أشاهد هذا الفيلم لعدم وجود وقت فراغ لاستعراض مثل هذه المعلومات، لكن قلّبت مجموعة فيديوهات أحضرها لي مساعدون. أريد الإجابة على سؤالكم بشكل فوري: لاشيء مما أشير به هناك في شكل ممتلكات خاصة بي، لا لي ولا لأقرب الأقرباء لا يوجد ولم يوجد بتاتا".

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"