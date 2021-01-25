بعد طلب الادعاء السويسري..سلامة يؤكد أن الأرقام المتداولة ببعض وسائل الإعلام "لا تمت للواقع بصلة"

قال حاكم ​مصرف لبنان المركزي،​ ​رياض سلامة،​ إن "كل ​الأخبار​ والأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مضخمة جدا، ولا تمت إلى الواقع بصلة".

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وأشار رياض سلامة في بيان له، إلى أن هذه الأخبار "تهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة ​المصرف المركزي​ وحاكمه".

وأضاف حاكم مصرف لبنان موضحا في البيان: "الحاكم، وإذ يمتنع عن الخوض علنا في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب، في ملف بات في عهدة ​القضاء اللبناني​ والسويسري، يؤكد أن منطق اكذب.. اكذب.. فلا بد أن يعلق شيئا في ذهن الناس، لا يمكن أن ينجح في هذه القضية، وفي كل الملفات المالية، لأن كل الحقائق موثقة".

وكان مكتب المدعي العام السويسري قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان، في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي.

ويأتي التأكيد، عقب إعلان وزارة العدل اللبنانية أنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا، يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص رياض سلامة.

وقالت وزيرة العدل اللبنانية، كلود نجم، إنها سلمت الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي، لإجراء المقتضى القانوني.

بدوره، قال رياض سلامة في بيان، إن أي ادعاءات بشأن تحويلات مالية من جانبه وأخيه أو مساعده، "لا أساس لها".

المصدر: صحيفة "النهار" + "رويترز"