مصر تسجل 674 إصابة و57 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية، يوم الأحد، 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة، مقابل 680 إصابة و49 وفاة يوم السبت.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 161817 حالة، من ضمنهم 126497 حالة تم شفاؤها، و8959 حالة وفاة".

واستهلت مصر يوم الأحد حملة تطعيم ضد فيروس كورونا بالعاملين في المجال الطبي مستخدمة لقاحا أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية "سينوفارم".

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد إن الدولة ستتيح التطعيم بالمجان في البداية لجميع الأطباء والأطقم الطبية التي تعالج مرضى "كوفيد-19"، ثم للعاملين الآخرين في المجال الطبي وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وأضافت أن مصر تتوقع الحصول على 40 مليون جرعة من خلال تحالف "غافي" للقاحات، وهي كمية ستغطي 20 مليونا من سكان البلاد وعددهم 100 مليون.

المصدر: "رويترز"