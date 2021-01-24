اتفاق إسرائيلي إماراتي لترويج إنتاج الأطعمة المتوافقة مع الشريعة اليهودية

وقعت المنطقة الحرة التابعة لموانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع "ستار كي كوشير" لتوعية شركائها في قطاع المنتجات الغذائية بمتطلبات شهادة كوشير للأطعمة المتوافقة مع الشريعة اليهودية.

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وتضم المنطقة الحرة "جافزا"، تجمعا متخصصا في منتجات الأغذية والزراعة، تبلغ مساحته 1.57 مليون متر مربع، يتكون من قرابة 550 شركة من أكثر من 70 دولة، ويعمل بها ما يزيد على 6 آلاف موظف.

وينتمي 38 في المئة من تلك الشركات إلى منطقة الشرق الأوسط، و23 في المئة إلى آسيا، و19 في المئة إلى أوروبا، و10 في المئة إلى إفريقيا، و8 في المئة إلى أمريكا الشمالية، و1 في المئة إلى أمريكا الجنوبية، و1 في المئة إلى أوقيانوسيا.

وقال المدير التنفيذي للعمليات بمجمعات الأعمال والمناطق الحرة في موانئ دبي العالمية، أحمد الحداد، إن دولة الإمارات تعد بوتقة تنصهر فيها جميع الثقافات، ومجتمعا يتقبل التقاليد المتنوعة، متوقعا مع بدء العلاقات بين الإمارات وإسرائيل زيادة في الطلب على الأغذية المتوافقة مع معايير كوشير(حسب الشريعة اليهودية)

من جهته قال الحاخام أهرون هاسكل، رئيس "ستار-كي كوشير" لشهادات كوشير، إنه منذ أكثر من 50 عاما يقومون بالإشراف على إصدار شهادات التوافق مع متطلبات كوشير، حسب الشريعة اليهودية.

المصدر: وام