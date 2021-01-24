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النقض المصرية تؤيد السجن المشدد 5 سنوات لـ 23 عنصرا في "الإخوان المسلمين"

أخبار العالم العربي

النقض المصرية تؤيد السجن المشدد 5 سنوات لـ 23 عنصرا في
Reuters
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قضت محكمة النقض في مصر بتأييد السجن المشدد 5 سنوات لـ23 عنصرا في جماعة الإخوان المسلمين وبراءة 5 آخرين، في أحداث عنف دمياط.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر دون تصريح، والتحريض والعنف ضد مؤسسات الدولة".

وكانت قوات مباحث مديرية أمن دمياط ألقت القبض على المتهمين في حملة أمنية بقرية البصارطة، إحدى معاقل "جماعة الإخوان" المحظورة، وبحوزتهم 24 زجاجة مولوتوف وألعاب نارية.

المصدر: RT

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