بسبب الاحتجاجات.. إغلاق شارع الحبيب بورقيبة في تونس

أغلقت السلطات التونسية اليوم الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة قبيل انطلاق مسيرة دعا إليها نشطاء للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في التحركات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

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وقامت الشرطة بإغلاق الطرق بحواجز حديدية، وسط انتشار أمني مكثف في العاصمة تونس، فيما بدأ المحتجون يتوافدون إلى المكان، وسط مخاوف من حدوث مواجهات.

وفي وقت سابق، أعلن 12 حزبا يساريا في بيان انخراطهم المطلق في "الاحتجاجات والنضالات" التي تشهدها البلاد، داعين إلى "مواصلة الاحتجاج بمختلف الوسائل السلمية المتاحة".

وشهدت عدة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس خلال الأيام الماضية، احتجاجات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان سابق، توقيف 632 شخصا بتهمة "الشغب" خلال الأيام الماضية، فيما قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (مستقلة) الخميس، إن "السلطات أوقفت أكثر من ألف شخص، نصفهم على الأقل من الأطفال (تحت 18 عاما)، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة".

المصدر: الأناضول