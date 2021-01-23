رئيس سلاطين إفريقيا عن أبناء القذافي: هم أبناء كل شرفاء إفريقيا!

أعرب رئيس ملوك وسلاطين عموم إفريقيا التقليديين، أوكتافى كوسي، عن أسفه لما آلت إليه الأمور في ليبيا، التي يدين بالفضل لها ولزعيمها الراحل معمر القذافي في توحيد إفريقيا.

إقرأ المزيد

وبحسب "بوابة إفريقيا الإخبارية"، قال كوسي خلال استقباله وفد اتحاد القبائل الليبية الذي زار دولة بنين، لبحث ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، قال إن ملوك وسلاطين إفريقيا التقليديين كانوا يخططون لعقد ملتقى خاص للمساهمة في حل الأزمة الليبية.

وأشار كوسي إلى أنهم اضطروا لتأجيل الملتقى بسبب الظروف الاستثنائية التي ترتبت على تفشي جائحة كورونا.

وحمل القيادي الإفريقي وفد القبائل الليبية تحياته للشعب الليبي، ولأسرة معمر القذافي، الذي أكد على "أن أبناءه (القذافي) هم أبناء كل شرفاء إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن أوكتافي كوسي هو عضو بالبرلمان في بنين وأستاذ جامعي، كان يشغل منصب مستشار رئيس إفريقيا الوسطى السابق.

يذكر أن القذافي أعلن نفسه ملك ملوك إفريقيا، في السنوات الأخيرة التي سبقت سقوط نظامه ومقتله، وأسس لذلك منظمة تجمع في إطارها ملوك وسلاطين قبائل إفريقيا التقليديين، الذين يضطلعون بمهام شرفية وطقوسية في أكثر الأحيان في أغلب الدول الإفريقية، من جنوب الصحراء الكبرى وصولا إلى جنوب إفريقيا.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية