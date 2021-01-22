شركة "طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى الدنمارك

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، عن تعليق رحلاتها إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن لمدة 5 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة.

وقالت الناقلة عبر موقعها على الإنترنت: "حسب توجيهات صادرة عن السلطات الدنماركية، لن يُقبل في مطار المغادرة المسافرون من حاملي التذاكر على رحلة طيران الإمارات (EK 151‏) ذات وجهة الوصول النهائية إلى كوبنهاغن في الفترة من 22 إلى 26 يناير 2021".

وتابعت: "سيتم قبول المسافرين الذين حجزوا السفر على الرحلة (EK 152) من كوبنهاغن خلال هذه الفترة للسفر".

وأضافت: "نعتذر عن أي إزعاج قد نكون سبّبناه لكم. يتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل السفر أو مركز تواصل الناقلة للاستفادة من خيارات إعادة الحجز".

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وكانت وزارة النقل في الدنمارك أعلنت في وقت سابق من اليوم إنها أوقفت جميع الرحلات القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام، بسبب "مشاكل محتملة تتعلق بنتائج مزيفة لاختبارات فيروس كورونا في دبي".

وأشارت الوزارة إلى أن "القيود على السفر فرضت بعد شكوك في إمكانية الاعتماد على فحوص كورونا التي تجري في دبي قبل المغادرة"، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار بعد معلومات تفصيلية وصلتها. ولم تفصح الوزارة عن المزيد.د

المصدر: وكالات