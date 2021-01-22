 
مباشر
عاجل
التحالف العربي يعلن تدمير زورق مفخخ وطائرة مسيرة للحوثيين

الدنمارك تعلق جميع الرحلات القادمة من الإمارات لخمسة أيام

مال وأعمال

الدنمارك تعلق جميع الرحلات القادمة من الإمارات لخمسة أيام
Reuters
مطار كوبنهاغن في الدنمارك، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pm2h

قالت وزارة النقل في الدنمارك إنها أوقفت جميع الرحلات القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام، بسبب "مشاكل محتملة تتعلق بنتائج مزيفة لاختبارات فيروس كورونا في دبي".

إقرأ المزيد
الدنمارك تكشف عشرات الإصابات بالسلالة الجديدة من كورونا
الدنمارك تكشف عشرات الإصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

وأضافت الوزارة أن "القيود على السفر فرضت بعد شكوك في إمكانية الاعتماد على فحوص كورونا التي تجري في دبي قبل المغادرة"، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار بعد معلومات تفصيلية وصلتها. ولم تفصح الوزارة عن المزيد.

وألزمت الدنمارك هذا الشهر القادمين إليها من كل دول العالم بتقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا، على أن يكون قد تم إجراؤه خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة لقدومهم.

وتعرض عدد من المشاهير في الدنمارك، من بينهم نيكلاس بيندتنر، لاعب كرة القدم السابق، لانتقادات هذا الشهر بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية إنهم سافروا إلى دبي لقضاء عطلة، رغم توصية الحكومة بتجنب السفر للخارج للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا