الدنمارك تعلق جميع الرحلات القادمة من الإمارات لخمسة أيام

قالت وزارة النقل في الدنمارك إنها أوقفت جميع الرحلات القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام، بسبب "مشاكل محتملة تتعلق بنتائج مزيفة لاختبارات فيروس كورونا في دبي".

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وأضافت الوزارة أن "القيود على السفر فرضت بعد شكوك في إمكانية الاعتماد على فحوص كورونا التي تجري في دبي قبل المغادرة"، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار بعد معلومات تفصيلية وصلتها. ولم تفصح الوزارة عن المزيد.

وألزمت الدنمارك هذا الشهر القادمين إليها من كل دول العالم بتقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا، على أن يكون قد تم إجراؤه خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة لقدومهم.

وتعرض عدد من المشاهير في الدنمارك، من بينهم نيكلاس بيندتنر، لاعب كرة القدم السابق، لانتقادات هذا الشهر بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية إنهم سافروا إلى دبي لقضاء عطلة، رغم توصية الحكومة بتجنب السفر للخارج للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز