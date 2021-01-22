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مغربي يردد النشيد الوطني الإسرائيلي في مدينة تطوان (فيديو)

أخبار العالم العربي

مغربي يردد النشيد الوطني الإسرائيلي في مدينة تطوان (فيديو)
مغربي يردد النشيد الإسرائيلي في تطوان
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نشر حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" مقطع فيديو لشاب مغربي وهو بصدد ترديد النشيد الوطني الإسرائيلي من أعلى قمم أحد الجبال المحيطة بمدينة تطوان.

وكتب الحساب معلقا على الفيديو: "النشيد الوطني الإسرائيلي من جبال مدينة تطوان بالمغرب. فيديو أرسله مواطن مغربي. ما أجمل السلام".

وقال موقع "هسبريس" إن الخلفية الظاهرة في الفيديو تبدو فيها جبال تطوان وقد كساها الجليد خلال موجة البرد الحالية التي تعم عددا من مناطق المغرب.

ووقعت إسرائيل عام 2020، بواسطة الولايات المتحدة، اتفاقات تطبيع علاقات مع 4 دول عربية وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

المصدر: "هسبريس" + RT

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