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مصر.. فيديو لزوجة نجل القرضاوي يثير جدلا

أخبار العالم العربي

مصر.. فيديو لزوجة نجل القرضاوي يثير جدلا
youtube
مروة عاشور
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وجهت مروة عاشور، زوجة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، رسالة إلى يوسف القرضاوي، تطالبه بالتدخل سريعا لـ"حمايتها هي وأبنائها" من نجله عبد الرحمن.

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وقالت مروة في فيديو نشرته: ".. يا شيخ يوسف أنا وأحفادك نعاني من تصرفات ابنك المريض، وأنت تعلم ما هو المرض الذي أتحدث عنه".

وأضافت: "عاوزة أنزل بلدي مصر وأعيش وسط أهلي وأشتغل وأعيش حياة طبيعية"، مشيرة إلى أنها لن تسمح أن تلغى جنسيتها المصرية مقابل التركية، ولن تلحق بناتها في مدارس تركية لأنهم عرب ولهم عادات وتقاليد.

وتابعت أن الوضع المادي لها حاليا أفضل من السابق حيث تستطيع أن تأكل هي وبناتها، وذلك بعد النفقة التي أقرتها المحكمة، واضطر عبد الرحمن يوسف للدفع، لأن امتناعه عن الدفع سيؤدي إلى غرامة كبيرة.

المصدر: الوطن

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