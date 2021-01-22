دوي انفجار بشمال غربي الأردن بالتزامن مع قصف إسرائيلي لمواقع وسط سوريا

أفادت وسائل إعلام أردنية نقلا عن شهود عيان بأن دوي انفجار سمع في بلدة الوهادنة وبلدات أخرى بمحافظة عجلون بشمال غربي الأردن، فجر الجمعة، من دون أن يؤكد مصدر رسمي صحة وسبب الانفجار.

وذكر سكان في المنطقة المذكورة أن الأجهزة المختصة هرعت إلى بلدة الوهادنة وطوقت المنطقة للتحقيق، ونشرت صفحات إخبارية محلية بعجلون صورا لموقع الانفجار.

وفيما لم يتم ذكر سبب الانفجار، رجحت مصادر أن يكون السبب مرتبطا بالقصف الذي شنه الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على مناطق في محافظة حماة السورية.

وسبق أن سقطت في الأردن شظايا لصواريخ اعتراضية تطلقها الدفاعات الجوية السورية لإسقاط الصواريخ الإسرائيلية.

المصدر: رؤيا الإخباري