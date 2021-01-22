 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة اخترقت الحدود من جهة لبنان

دوي انفجار بشمال غربي الأردن بالتزامن مع قصف إسرائيلي لمواقع وسط سوريا

أخبار العالم العربي

دوي انفجار بشمال غربي الأردن بالتزامن مع قصف إسرائيلي لمواقع وسط سوريا
Reuters Muhammad Hamed
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pm43

أفادت وسائل إعلام أردنية نقلا عن شهود عيان بأن دوي انفجار سمع في بلدة الوهادنة وبلدات أخرى بمحافظة عجلون بشمال غربي الأردن، فجر الجمعة، من دون أن يؤكد مصدر رسمي صحة وسبب الانفجار.

وذكر سكان في المنطقة المذكورة أن الأجهزة المختصة هرعت إلى بلدة الوهادنة وطوقت المنطقة للتحقيق، ونشرت صفحات إخبارية محلية بعجلون صورا لموقع الانفجار.

وفيما لم يتم ذكر سبب الانفجار، رجحت مصادر أن يكون السبب مرتبطا بالقصف الذي شنه الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على مناطق في محافظة حماة السورية.

وسبق أن سقطت في الأردن شظايا لصواريخ اعتراضية تطلقها الدفاعات الجوية السورية لإسقاط الصواريخ الإسرائيلية.

المصدر: رؤيا الإخباري

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا