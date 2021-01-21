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إصابة طفل فلسطيني بجروح إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين (فيديو)

أخبار العالم العربي

إصابة طفل فلسطيني بجروح إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين (فيديو)
RT
اعتداء مستوطنين على سيارة فلسطينية
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أفادت مراسلة RT بإصابة طفل بجروح متوسطة، يوم الخميس، بعد أن هاجم مستوطنون إسرائيليون سيارة فلسطينية شرق رام الله ضمن سلسلة اعتداءات.

وأوضحت أن الطفل المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تسجيل اعتداءات أخرى متنوعة نفذها مستوطنون في بلدتي اللبن الشرقية وبورين جنوب نابلس.

ولفتت إلى أن مستوطنين تجمعوا قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، فيما أكدت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" أنهم استهدفوا منزلين بالزجاجات الحارقة في بورين.

إصابة طفل فلسطيني بجروح إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين (فيديو)

المصدر: RT

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