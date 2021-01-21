دمشق تدين الاعتداءين في العراق وتدعو لتضافر الجهود لمكافحة الإرهاب

دانت دمشق الاعتداءين اللذين وقعا في بغداد اليوم الخميس، ودعت إلى تضافر الجهود "من أجل مكافحة الإرهاب"، وأعربت عن "تضامنها وتعاطفها الكامل" مع العراق.

وقالت الخارجية السورية إن دمشق تدين "بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا في ساحة الطيران وسط بغداد".

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر رسمي في الخارجية أن تلك "الاعتداءات الإرهابية الجبانة تظهر مجدداً الحاجة إلى تضافر الجهود من اجل مكافحة الإرهاب حتى القضاء على هذه الآفة بشكل كامل والتي تشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

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وأضاف المصدر أن سوريا تعرب عن "تضامنها وتعاطفها الكامل مع العراق الشقيق إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة" وأنها تتقدم "بخالص العزاء إلى قيادة وشعب العراق الشقيق وعائلات الضحايا الثكلى مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى".

المصدر: "سانا"