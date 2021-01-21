السيستاني يدعو الأجهزة الأمنية إلى إفشال خطط "الأعداء"

دعا المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، اليوم الخميس، الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الجهود و"إفشال خطط الأعداء".

وقال في بيان صحفي: "مرة أخرى استهدف الإرهابيون المتوحشون تجمعا من المدنيين الأبرياء بتفجير مزدوج في ساحة الطيران ببغداد العزيزة، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء وأضعاف ذلك من الجرحى والمصابين، في مشهد فظيع يؤلم كل ذي ضمير حي".



وأضاف: "إذ نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى ذوي الشهداء الكرام ونتضرع إلى الله العلي القدير أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".



ودعا السيستاني "الأجهزة الأمنية المختصة إلى تكثيف جهودها وأن تبذل مزيداً من الجهد في سبيل حفظ الأمن وإفشال خطط الأعداء المتربصين بهذا الشعب المظلوم الذي يعاني جوانب شتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

المصدر:RT