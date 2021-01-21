الأردن.. 11 وفاة و776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، 11 وفاة و776 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية إن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 318,181 حالة، أما الوفيات فبلغت 4198 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 46 حالة، فيما غادرت 44 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 1092 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 304,200 حالة.

المصدر: "عمون"