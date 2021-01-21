الجيش الإسرائيلي يعتقل مستوطنين لدى محاولة للتسلل إلى قاعدة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس عن إلقاء القبض على أربعة مستوطنين بعد أن حاول اثنان منهم التسلل إلى داخل قاعدة عسكرية في شمال الضفة الغربية.

وأوضح الجيش أن هذين المستوطنين اجتازا جدار مقر لواء السامرة الإقليمي قرب مدينة نابلس، مشيرا إلى أنهما، لدى رصد العسكريين محاولة التسلل، حاولا الفرار من موقع الحادث، لكن الجنود تمكنوا من إلقاء القبض عليهما وعلى مستوطنين اثنين آخرين متواجدين قرب موقع الحاث ويعتقد أنهما على صلة بالمخالفين.

وأحال الجيش الموقوفين الأربعة إلى الشرطة للتحقيق معهم.

ويأتي هذا الحادث النادر على خلفية زيادة التوترات في الضفة الغربية حيث يشتبك مستوطنون متشددون شباب يقيمون مستوطنات غير مرخص بها من حين إلى آخر مع القوات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة ويعتدون على سكان فلسطينيين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل