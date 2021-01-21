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الإمارت تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا للاستخدام الطارئ في البلاد

أخبار العالم العربي

الإمارت تسجل لقاح
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ كجزء من جهود الإمارات الشاملة لضمان زيادة مستويات الوقاية من الوباء.

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وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إن تسجيل لقاح "سبوتنيك V"  الروسي "يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير جميع الأدوات اللازمة لضمان صحة المواطنين والمقيمين في الإمارات".

وأشارت الوزارة، إلى أن القرار جاء "بعد ما أظهرت نتائج الدراسات أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين".

وقد استضافت دولة الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي والذي تم تطويره من قبل معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في روسيا.

الإمارت تسجل لقاح
RT

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V" الروسي ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.

وتوفر الإمارات لجميع المواطنين والمقيمين بالمجان اللقاح الذي صنعته شركة "سينوفارم" الصينية الحكومية، لكن إمارة دبي وحدها من بين الإمارات السبع التي توفر للمواطنين والمقيمين حق الاختيار بين لقاحي "سينوفارم" و"فايزر - بيونتيك".

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية

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