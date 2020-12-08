أبو ظبي تباشر البرنامج التطوعي للمرحلة الـ 3 من التجارب السريرية على لقاح كورونا الروسي

أطلقت إمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة البرنامج التطوعي للمرحلة الـ 3 من التجارب السريرية على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد تحت إشراف السلطات الصحية المحلية.

ويشمل البرناج، الذي سيبدأ بـ 500 شخص في مرحلة أولى، المتطوعين الإماراتيين والأجانب المقيمين على حد سواء، على ألا تقل أعمارهم عن 18 عاما وألا يكونوا قد أصيبوا في السابق بالفيروس محل الاختبار "ولم يشاركوا سابقا في تجارب على لقاحات لفيروس "كوفيد-19"، ولم يعانوا في الأيام الـ 14 التي سبقت التطوع أمراضا معدية أو أمراض الجهاز التنفسي الحادة" وفق صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية. وسوف تدوم الاختبارات على المتطوعين 180 يوما من الناحية المبدئية.

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هذا الاختبارات الجارية في الإمارات العربية المتحدة على اللقاح الروسي، الذي ابتكره معهد "غاماليا" في موسكو، تعتبر امتدادا لنظيراتها التي يقوم بها الخبراء الروس في روسيا ويتعاونون بشأنها مع دول أخرى، وقد أعطت حتى الآن نتائج إيجابية.

المصدر: صحيفة "الإمارات اليوم"