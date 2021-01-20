بالصور.. إدارة بايدن تضيف على "تويتر" الضفة وغزة إلى نطاق تمثيل سفيرها لدى إسرائيل ثم تتراجع

أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقع "تويتر" الضفة الغربية وقطاع غزة إلى نطاق تمثيل السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ثم تراجعت عن ذلك لاحقا.

وتمكن عدد من الناشطين من التقاط صور "سكرينشوت" للتعريف الجديد على الحساب: "السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والضفة الغربية وغزة".

U.S. ambassador to Israel's twitter bio has changed to "U.S. Ambassador to Israel, the West Bank and Gaza" pic.twitter.com/93iDJsLUnp — Robbie Gramer (@RobbieGramer) January 20, 2021

إلا أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن هذا التعريف، وأعادت الحساب إلى تعريفه السابق: "السفير الأمريكي لدى إسرائيل".

المصدر: RT