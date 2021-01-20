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بالصور.. إدارة بايدن تضيف على "تويتر" الضفة وغزة إلى نطاق تمثيل سفيرها لدى إسرائيل ثم تتراجع

أخبار العالم العربي

بالصور.. إدارة بايدن تضيف على
Reuters
علم الولايات المتحدة الأمريكية
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أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقع "تويتر" الضفة الغربية وقطاع غزة إلى نطاق تمثيل السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ثم تراجعت عن ذلك لاحقا.

وتمكن عدد من الناشطين من التقاط صور "سكرينشوت" للتعريف الجديد على الحساب: "السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والضفة الغربية وغزة".

إلا أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن هذا التعريف، وأعادت الحساب إلى تعريفه السابق: "السفير الأمريكي لدى إسرائيل".

بالصور.. إدارة بايدن تضيف على

المصدر: RT

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