أسماء الأسد تحث طلاب الأولمبياد العلمي على استثمار التكنولوجيا وخوض المنافسات

زارت عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد عددا من أفراد فرق الأولمبياد العلمي السوري 2021، الذين يستعدون لتجربة تعليمية عن بعد في ظل كورونا.

وذكرت حسابات الرئاسة السورية في مواقع التواصل الاجتماعي أن "الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري 2021 تستعد لخوض تجربة تدريبية تعليمية عن بعد من خلال المنصة الإلكترونية".

وأضافت أن الأسد التقت أفراد الفرق وأساتذتهم، وحثتهم على "استثمار التكنولوجيا للاستمرار بالعملية التعليمية ومن ثم خوض المنافسات وتحصيل الجوائز العالمية".

وقالت الرئاسة السورية إن "التعلم عن بعد وتطويع التكنولوجيا للحصول على الفائدة العلمية تحد جديد يجب أن يخوضه طلابنا في ظروف كورونا".

وأضافت أن "الجيل الذي سيصل إلى مستقبل أفضل هو الجيل الذي حمل على عاتقه كل المسؤولية متحديا كافة الظروف التي يمكن أن تحول دون تحقيق غايته".

وانطلقت أمس الجولة الأولى من التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري، وهو مسابقة يخوضها عدد من طلاب المرحلة ما قبل الجامعية في العلوم الأساسية كالرياضيات والفيزياء والكمياء والعلوم، وتجري التصفيات على عدة مراحل قبل اختيار الفرق التي ستشارك في المسابقات الدولية.

وبدأت منافسات العام الحالي في أكتوبر الماضي بمشاركة أكثر من 6 آلاف طالب، وصل منهم إلى التصفيات النهائية التي انطلقت أمس 367 طالبا.

وكان نجل الرئيس الرئيس السوري حافظ بشار الأسد أحد الذين شاركوا في تلك المسابقات الدولية.

المصدر: RT