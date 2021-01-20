إسرائيل.. وفاة أسير فلسطيني في سجنه بعد يوم من تطعيمه ضد كورونا

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني الأسير ماهر ذيب سعسع من قلقيلية، الذي توفي اليوم في سجن ريمونيم الإسرائيلي بعد يوم من تلقيه لقاح كورونا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك لهما، إنه لا تفاصيل واضحة حتى الآن حول أسباب وفاته، وسيتم متابعة قضيته والوقوف على الأسباب.

ولفت البيان إلى أن سعسع كان قد تلقى اللقاح يوم أمس الثلاثاء، علما بأنه كان يعاني من أمراض ومشاكل صحية.

وحمّلت الهيئة والنادي السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاة سعسع، وحياة ومصير كافة الأسرى في سجونها.

يذكر أن سعسع معتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن 25 عاما، ومتزوج وأب لـ6 أبناء.

المصدر: RT