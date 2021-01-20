مصر تصدر بيانا بشأن الاتفاق بين الأطراف الليبية
Reuters
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أصدرت الخارجية المصرية بيانا رحبت فيه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري.
وقالت الخارجية إنها تثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.
وتابع البيان: "تتطلع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات".
المصدر: RT