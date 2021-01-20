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مصر تصدر بيانا بشأن الاتفاق بين الأطراف الليبية

أخبار العالم العربي

مصر تصدر بيانا بشأن الاتفاق بين الأطراف الليبية
Reuters
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أصدرت الخارجية المصرية بيانا رحبت فيه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري.

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وقالت الخارجية إنها تثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

وتابع البيان: "تتطلع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات".

المصدر: RT

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