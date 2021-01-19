مرشحة بايدن للاستخبارات الوطنية: سأقدم للكونغرس تقريرا حول المسؤولين عن قتل خاشقجي

تعهدت أفريل هاينس مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، برفع السرية عن تقرير الاستخبارات حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقديمه للكونغرس.

وقالت هاينس خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ردا على سؤال من السناتور رون وايدن حول ما إذا ستقدم للكونغرس في حال تعيينها تقريرا حول قتل خاشقجي: "نعم، سألتزم بالقانون".

This is huge: Incoming DNI, Avril Haines, just committed to releasing an unclassified report on the brutal murder of Jamal Khashoggi. For two years, I've been fighting for transparency and accountability for those responsible. We are closer than ever to getting #JusticeForJamal. pic.twitter.com/FNSarsF4Ce — Ron Wyden (@RonWyden) January 19, 2021

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، لكن العديد من أعضاء الكونغرس اتهموا إدارة الرئيس دونالد ترامب بالسعي "لحماية" السعودية من المحاسبة.

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وطالب الكونغرس في 2019 مدير الاستخبارات الوطنية بالكشف عمن أمر بقتل خاشقجي، لكنه امتنع عن ذلك، مصرا على أن المعلومات يجب أن تبقى سرية.

وفي وقت لاحق صادق الكونغرس على تعديل قانوني يطالب إدارة ترامب بتقديم تقرير كامل حول المسؤولين عن الجريمة، لكن ترامب لم يستجب لهذه المطالبة.

المصدر: RT