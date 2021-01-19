تونس.. برلمانيون يطالبون بمساءلة المشيشي بشأن أحداث العنف

طالب نواب في البرلمان التونسي المنعقد في جلسة عامة، الثلاثاء، بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي بمساءلته حول أحداث العنف الجارية بالبلاد منذ أيام "باعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة".

وأوضحت القناة التلفزيونية التونسية "نسمة" أن طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كان اقترح إضافة المساءلة إلى جدول أعمال الجلسة العامة التي تعقد "للنظر في إقرار تدابير ضمان استمرارية عمل المجلس والتصويت عليها".

وتعصف بتونس، الغارقة في خلافات عميقة بين نخبها السياسية بما فيها بين رئيسي الجمهورية والحكومة، اضطرابات منذ 3 أيام بسبب احتجاجات اختلف التونسيون في وصفها بين من يراها تعبيرا عن مطالب شعبية بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ومن يعتبرها توظيفا لشباب ناقم وغاضب عن انسداد الآفاق في تصفية حسابات حزبية سياسية وإيديولوجية.

في هذا السياق، انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد في تعليقه على غضب الشباب من وصفهم بـ "المتاجرين بفقرهم وبؤسهم، لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم".

وتخللت المظاهرات الشعبية اشتباكات مع قوات الأمن أدت إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع واعتقال أكثر من 600 من المحتجين.

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المصدر: قناة "نسمة" التلفزيونية التونسية/وكالة "سبوتنيك" (باللغة العربية) الروسية