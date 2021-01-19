الأردن.. ارتفاع حالات الانتحار 28% العام الماضي

سجلت الوفيات الناتجة عن حالات الانتحار خلال عام 2020 بالأردن ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 152 حالة بزيادة 33 حالة عن عام 2019، الذي وصل فيه عدد حالات الانتحار إلى 119.

ووفق إحصائيات رسمية، فإن العام الماضي سجل أعلى معدلات انتحار في الأردن منذ خمسة أعوام، فيما يرجع علماء الاجتماع والنفس، ارتفاع معدلات الانتحار إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وأخرى نفسية مرتبطة بجائحة كورونا.

وكان العام 2018 شهد تسجيل 142 حالة انتحار، و2017 شهد 130 حالة، و120 حالة في العام 2016، و113 حالة عام 2015.

وأبرز الدوافع للانتحار كانت التفكك الأسري والإحباط والفشل والفقر والبطالة والاضطرابات والأمراض النفسية وتعاطي المخدرات.

وتعددت طرق الانتحار فهناك من لجأ إلى شنق نفسه، ومن حرق نفسه، فيما هناك من تناول كميات كبيرة من الأدوية، أو مواد سامة مثل المبيد الحشري، ومن قفز من مرتفع، فيما لجأ البعض لأساليب أخرى.

المصدر: وسائل إعلام أردنية