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عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية قبرص

أخبار العالم العربي

عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية قبرص
Reuters
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استقبل عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء عرض مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في شرق المتوسط وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بها.

كما بحثا التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى الدول كافة.

وأكد آل نهيان عمق العلاقات الإماراتية القبرصية وحرص الإمارات على تطوير وتنمية مجالات التعاون المشترك والشراكة مع قبرص الصديقة، وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

المصدر: "البيان"

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