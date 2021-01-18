سفير واشنطن في الرباط: سنحتفل بمرور 200 عام على هبة المغرب للولايات المتحدة

أكد السفير الأمريكي لدى المغرب ديفيد فيشر أن بلاده والمغرب يعدان بمدينة طنجة لـ"حدث مجيد" يطبع العلاقات، وهي مرور 200 سنة على هبة المملكة المغربية للولايات المتحدة.

وقال فيشر: "الأمر يتعلق بالمفوضية الأمريكية في طنجة، وهي أقدم بناية دبلوماسية أمريكية في العالم والمبنى الوحيد الموجود خارج الولايات المتحدة في السجل الوطني للأماكن التاريخية للولايات المتحدة، وذلك في إطار الاحتفال في 2021، بمرور 200 سنة على وجودها".

وفي حديث لوسائل إعلام مغربية إثر نهاية مهامه، قال: التاريخ المشترك للبلدين مليء بالأحداث الهامة وقد دخلناها مجددا بتقريب وجهات النظر بين المغرب وأحد حلفائنا".

وعن علاقة المغرب بإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أوضح أنه على يقين أن إدارة بايدن ستعين شخصا عالي الكفاءة، لإتمام الشراكة المغربية الأمريكية.

وأكد فيشر أن عددا من الدول الأوروبية تسعى لرؤية حل عن طريق الأمم المتحدة لقضية الصحراء.

المصدر: بوابة إفريقيا للأخبار