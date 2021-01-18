وصول أول رحلة قطرية إلى مصر

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي أولى الرحلات الجوية المنتظمة للخطوط القطرية من الدوحة، بعد انقطاع دام نحو ثلاث سنوات.

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وقالت مصادر بمطار القاهرة وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن رحلة الخطوط القطرية رقم QR1301 القادمة من مطار الدوحة وصلت على متنها قرابة 100 راكب وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار والمخصص لتسيير رحلات الطيران القطري.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة القطرية رقم QR1032 مطار القاهرة فى طريق العودة إلى الدوحة فى الثامنة مساء اليوم وعلى متنها 120 راكبا.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بدءا من 18 يناير بواقع رحلة يومية، وإلى مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 25 يناير الجاري بواقع رحلتين أسبوعيا.

وكانت وزارة الطيران المدنى قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى فى الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر لقرابة 3 سنوات.

المصدر: اليوم السابع