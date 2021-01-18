موريتانيا تستعين بالجزائر لإنشاء وحدة صيدلانية مركزية

أوفدت الجزائر، بعثة طبية إلى موريتانيا تضم خبراء في مجال الصحة لتقديم الدعم لها بحسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية.

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وتضم هذه البعثة "المدير العام لمعهد الصحة العمومية، ومديرة الصيدلة، ونائب مدير بمصلحة الموارد البشرية، ومدير التكوين بوزارة الصحة، إلى جانب خبراء من مجمع صيدال، لمساعدة وزارة الصحة الموريتانية على إنشاء وحدة صيدلانية مركزية لتوزيع الأدوية".

وتعتبر هذه ثاني بعثة طبية توفدها الجزائر لموريتانيا خلال الشهر الجاري، بعد إيفاد أخصائيين في التخدير والإنعاش، وتقنيين في الصحة، لمساعدة موريتانيا على مواجهة فيروس كورونا.

وسبق أن عبر وزير الصحة الموريتاني، محمد نذيرو ولد حامد، عن رغبة بلاده في الاستفادة من خبرة الجزائر، في مجال التكوين والأدوية والمساعدة على إنشاء وحدة لإنتاج الأكسيجين والغازات الطبية.

كما أبدى وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد، استعداد بلاده لتلبية احتياجات موريتانيا في المجال الصحي وتوسيع التعاون على المديين المتوسط والطويل.

المصدر: "صحراء ميديا"