سلطنة عمان تغلق حدودها البرية مرة أخرى للحد من انتشار كورونا

قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الأحد، إن سلطنة عمان ستغلق حدودها البرية لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الاثنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

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ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 6 مساء (1400 بتوقيت غرينتش) يوم غد الاثنين ويمكن تمديده لفترة أطول من إغلاق الأسبوع الأول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن قرار من لجنة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا في الدولة الخليجية.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان حتى اليوم الأحد إلى 131,790، فيما تم تسجيل 1,512 حالة وفاة وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم.

المصدر: رويترز