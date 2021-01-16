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الأردن.. إنقاذ شخصين عربيين سقطا في بئر بمعان

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الأردن.. إنقاذ شخصين عربيين سقطا في بئر بمعان
عملية إنقاذ شخصين سقطا في بئر بمعان بالأردن
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أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن تمكن فريق من المنقذين في معان، من إنقاذ شخصين عربيين سقطا في بئر ماء فارغ أثناء صيانته بمنطقة الشوبك.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية عامر السرطاوي، إن "الفريق تمكن من الوصول إلى الشخصين بواسطة الحبال والسلالم المخصصة لمثل هذه الحوادث".

وأضاف: "عمل فريق الإنقاذ على إخراج المواطنين العربيين من داخل البئر"، مشيرا إلى أنهما "يعانيان من جروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم".

بدورها، عملت فرق الإسعاف الأردني على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى معان الحكومي، مؤكدة أن "حالتهما العامة متوسطة الخطورة".

المصدر: "وكالة عمون"

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