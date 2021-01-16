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سوريا .. إغلاق الموانئ التجارية بسبب سوء الأحوال الجوية

أخبار العالم العربي

سوريا .. إغلاق الموانئ التجارية بسبب سوء الأحوال الجوية
RT ميناء اللاذقية
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أعلنت وزارة النقل السورية إغلاق الموانئ التجارية في البلاد أمام الملاحة البحرية اعتبارا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة أن ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وازدياد سرعة الرياح حيث شمل الإغلاق موانئ اللاذقية وطرطوس ومصب النفط في بانياس.

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وكانت الوزارة أعلنت قبل يومين إغلاق موانئ الصيد والنزهة على طول الساحل السوري باستثناء ميناء البسيط، وإيقاف أعمال الصيد البحري ونقل الركاب بالزوارق بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: RT

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